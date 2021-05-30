شكرا لقرائتكم خبر عن عميد آثار القاهرة: عيادة طبية وغرف عزل بالكلية خلال امتحانات نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة ، إن الكلية ستبدأ فى أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى يوم السبت 5 يونيو المقبل، على أن تتم بنظام البابل شيت وحضوريا للطلاب بالكلية، وبنظام الفترات بين كل فترة زمنية والأخرى تجرى عمليات تعقيم موسعة للوقاية من كورونا

وأضاف الدكتور أحمد رجب، أن الكلية شكلت لجنة طوارئ عليا تضم مجلس الكلية للمتابعة اللحظية لامتحانات نهاية العام، كما تم تخصيص عيادة طبية وغرف عزل ملحقة بها لعزل أى حالات اشتباه بفيروس كورونا.

وتابع عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، أنه سيتم التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال الامتحانات بداية من التشديد على منع الدخول بدون كمامة طبية ، وكذلك توفير بوابات إلكترونية لتعقيم الطلاب قبل الدخول ، مع تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى داخل لجان الامتحانات .