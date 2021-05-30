شكرا لقرائتكم خبر عن 15 تصريحا لوزيرة البيئة.. أبرزها إنشاء مجمع متكامل للتعامل مع المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت وزارة البيئة العديد من الإجراءات فى الملفات المختلفة، على رأسها مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات والذي أقره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية، وتضمن منظومة متكاملة لكل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بجميع أنواعها.

وفى التقرير التالى نرصد تصريحات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حول أنشطة الوزارة:

1- الوزارة سجلت بيانات 5 آلاف عامل من العاملين في جمع القمامة.

2- تم التشبيك بين هؤلاء العاملين والشركات العالمية لكى يقوموا بتجميع الزجاجات البلاستيكية وتسليمها لتلك الشركات لإعادة تدويرها مقابل حوافز .

3- تم تنفيذ 109 محطات رصد نوعية الهواء وقد تخطينا المستهدف.

4- نجحت الوزارة في القضاء على ظاهرة حرق قش الأرز.

5- يتم تدريب الشباب بالريف المصرى بتحويل روث الحيوانات والمخلفات الزراعية لإنتاج غاز حيوى وأسمدة زراعية والعمل على فتح أسواق لهم.

6- تم تخصيص 1200 فدان بالعاشر من رمضان لاستيعاب كافة مخلفات محافظات القاهرة الكبرى لمدة 50 عاما قادمة .

7- سيتم إنشاء مجمع متكامل للتعامل مع كافة أنواع المخلفات .

8- تم وقف الصرف الصناعى على خليج السويس وبدأنا بتنفيذ خطة الاصحاح البيئى للشركات.

9- تكلفة إنشاء محطات معالجة الصرف الصناعى تبلغ 7 مليارات جنيه لـ 12 شركة وسوف يتم الانتهاء منها خلال عامى 2021 / 2022.

10- تم ربط شركات الأسمنت بحلوان وطرة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية بالوزارة .

11- يتم التفتيش باستمرار على المنشآت وإلزام المخالفة بتوفيق أوضاعها .

12- قانون تنظيم المخلفات فك التشابك بين كافة الجهات العاملة فى هذا المجال.

13- جهاز تنظيم المخلفات التابع لوزارة البيئة يرسم الاستراتيجية وكيفية تنفيذها والتنسيق بين الجهات المعنية .

14- هناك تنسيق مستمر مع وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات على مستوى الجمهورية.

15- نعمل على إلزام المصانع بعمل قياس أحمال بالمناطق الكائنة بها ، والمعايير والاشتراطات البيئية الخاصة بوزارة البيئة ملزمة لكافة الجهات .