شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تحصيل فواتير الاستهلاك هو المورد الوحيد للقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة انتهت من تركيب ما يقرب من 10 ملايين و500 ألف عداد مسبوق الدفع، موضحا أن العداد مسبوق الدفع يضمن حق المواطن والدولة فى أن يسدد الأول قيمة الاستهلاك الفعلى وتحصل الثانية على مستحقاتها أولا بأول.

وأضاف حمزة، أن هناك توجيهات وتعليمات مستمرة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لرؤساء شركات التوزيع بضرورة رفع نسب التحصيل باعتبارها المورد الوحيد والأهم لقطاع الكهرباء، خاصة وأن هناك تسهيلات كثيرة بشركات توزيع الكهرباء يمكن من خلالها المواطن تقسيط المديونيات الخاصة بفواتير الاستهلاك، لافتا إلى الوزارة تسير بشكل منتظم فى خطتها لتحويل كافة العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع خلال الـ6 سنوات المقبلة.

وتابع حمزة، أن العداد مسبوق الدفع يضمن لشركات توزيع الكهرباء الحصول على قيمة الاستهلاك بانتظام، لافتا إلى أنه يقضى نهائيا على مشاكل فواتير الكهرباء الشهرية، خاصة وأنه لا يحتاج إلى تدخل العنصر البشري إطلاقا.