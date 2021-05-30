شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: مصر استقبلت نصف مليون سائح من 20 دولة في أبريل الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عنانى، وزير السياحة والآثار، إن الرئيس السيسى وجه بأن يكون حفل افتتاح المتحف الكبير أكثر إبهارا من حفل المومياوات، وكشف أن الأخير احتاج إلى ١٨ شهرا من العمل.

وأكد أن افتتاح قصر محمد على بشبرا خلال وقت قصير، بعد أن كان قد تم غلقه للإصلاح والترميم متذ ٢٠١٣.

وقال الوزير إن هناك زيادة مستمرة في عدد السائحين القادمين لمصر، وخلال شهر أبريل الماضى زار مصر نحو ٥٠٠ ألف سائح من ٢٠ دولة بما يمثل نحو ٥٠% من الأعداد التي سبقت أزمة كورونا، وقد حصلت القاهرة على ٣٥ ٪ من هذه الأعداد.

وزاد أنه سيتم السماح لفنادق البحر الأحمر وشرم الشيخ بالعمل بـ٥٠ ٪ من الطاقة في أول يونيو، متوقعا أن يتعافي قطاع السياحة المصري بالكامل في منتصف 2022 في حال أثبتت اللقاحات فعاليتها، وجرى توزيعها بالسرعة المناسبة في مختلف دول العالم المصدرة للسياحة.

جاء ذلك خلال أول لقاء حى تعقده غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بعد نحو ١٦ شهرا من اللقاءات عبر زووم.

وقال العناني إن الاجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة أزمة كورونا وتلقيح جميع العاملين في قطاع السياحة، كان لها أثر كبير في ثقة السائحين الزائرين لمصر.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت عددا صخما من الاستكشافات، وتطويرا كبيرا للمتاحف والمناطق الاثرية في كل محافظات مصر، متوقعا مزيدا من الكشوف الاثرية الكبيرة حتى سبتمبر.

وأشار إلى أن الحفل المبهر لموكب نقل الموميات المصرية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة، والذي شاهده الملايين حول العالم، ساهم في الترويج للسياحة في مصر.

وأوضح الوزير أن القطاع السياحى يعمل به مليون فرد بشكل مباشر و٢ مليون بشكل مباشر، وقد ساندته الدولة بقوة بكل أجهزتها، والجميع يتطلع لمستقبل أفضل، وهناك تخطيط لاحتفال ضخم بالأقصر قريبا بمناسبة افتتاح سفنكس افنيو، كما يجرى عمل الترتيبات لاعادة افتتاح المتحف الرومانى بالإسكندرية قبل نهاية العام.