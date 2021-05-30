شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يرحب بقرارات تطوير الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن ترحيبه بما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقدته ظهر اليوم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر شركات الانتاج الاعلامي والفني والصحفي في مصر، من تطوير كبير، سواء لفلسفة عمل ومشروعات الشركة في شتى مجالات تخصصها، أو فيما يتعلق بفتح أبواب التعاون والمنافسة مع كل العاملين في مجالات عمل الشركة دون احتكار أو تمييز، أو فيما يخص توسيع قاعدة ملكيتها بطرح أسهم منها في البورصة.

وحيا نقيب الصحفيين قرار الشركة بإنشاء قسم خاص بداخلها للصحافة المطبوعة والإلكترونية، معتبرا هذا خطوة مهمة في سبيل تطوير مهنة الصحافة، متوقعا من الشركة بأن تقوم باتخاذ كل الإجراءات والسياسات الضرورية من أجل التوسع في الصحافة المطبوعة والالكترونية المملوكة لها وحل مشكلاتها، بما يتيح لها مزيدا من القدرة على التعبير عن قوة مصر الناعمة ويفتح أبوابا أكثر وأوسع لعمل الصحفيين في إصدارات الشركة كافة.

وأنهى نقيب الصحفيين تصريحاته بالترحيب والشكر للشركة المتحدة على طرح فكرة إنشاء صندوق لرعاية العاملين في مهنة الإعلام، باعتبار أنه سيمثل مساهمة مهمة من الشركة في رفع الأعباء الطارئة عن العاملين في مهنة الإعلام من صحفيين وغيرهم، بما يمكنهم من أداء عملهم المهني بأفضل صورة. وأضاف أنه سيطرح على مجلس نقابة الصحفيين في أول اجتماع له تفاصيل هذا الصندوق فور تلقيها من الشركة المتحدة، لأخذ رأي وموافقة المجلس عليه.