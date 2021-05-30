شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأمطار وشديد الحرارة .. حالة الطقس من الأحد إلى الجمعة 4 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأحد 30 مايو إلى الجمعة 4 يونيو 2021، حيث يسود الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا شمالا معتدل جنوبا بينما ترتفع الحرارة من يوم الاثنين حيث يسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد وتصل درجات الحرارة إلى 45 درجة جنوب البلاد.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

وفيما يلي حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة من الأحد 30 مايو إلى الجمعة 4 يونيو 2021

- حالة الطقس الاحد 30 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والاتربة غربا قد تصل إلى حد العاصفة.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة 30%.

بينما تكون درجات الحرارة كما يلي :

القاهرة والوجه البحرى 35 درجة

السواحل الشمالية 33 درجة

جنوب سيناء 37 درجة

شمال الصعيد 37 درجة

جنوب الصعيد 41 درجة

- حالة الطقس الاثنين 31 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة 30%.

بينما تكون درجات الحرارة كما يلي :

القاهرة والوجه البحرى 40 درجة

السواحل الشمالية 33 درجة

جنوب سيناء 40 درجة

شمال الصعيد 43 درجة

جنوب الصعيد 44 درجة

- حالة الطقس الثلاثاء 1 يونيو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

بينما تكون درجات الحرارة كما يلي :

القاهرة والوجه البحرى 37 درجة

السواحل الشمالية 30 درجة

جنوب سيناء 41 درجة

شمال الصعيد 40 درجة

جنوب الصعيد 45 درجة

- حالة الطقس الأربعاء 2 يونيو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والاتربة على جنوب البلاد.

بينما تكون درجات الحرارة كما يلي :

القاهرة والوجه البحرى 33 درجة

السواحل الشمالية 27 درجة

جنوب سيناء 37 درجة

شمال الصعيد 35 درجة

جنوب الصعيد 43 درجة

- حالة الطقس الخميس 3 يونيو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والاتربة على جنبو البلاد.

بينما تكون درجات الحرارة كما يلي :

القاهرة والوجه البحرى 33 درجة

السواحل الشمالية 27 درجة

جنوب سيناء 37 درجة

شمال الصعيد 34 درجة

جنوب الصعيد 41 درجة

- حالة الطقس الجمعة 4 يونيو 2021 :

على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

بينما تكون درجات الحرارة كما يلي :

القاهرة والوجه البحرى 34 درجة

السواحل الشمالية 27 درجة

جنوب سيناء 36 درجة

شمال الصعيد 34 درجة

جنوب الصعيد 41 درجة

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من السبت 29 مايو إلى الخميس 3 يونيو 2021.