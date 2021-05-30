شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الممشي التجاري فى قنا يوفر فرص عمل للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الخليج 365، بثًا مباشرًا من الممشي التجاري بوسط مدينة قنا، والذي يضم 42 محلًا ويوفر العديد من فرص العمل للشباب.

وافتتح الممشي التجاري في عهد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، السابق علي مساحة 1500 متر، ويضم 42 محلا، بالإضافة إلي 6 محلات بمنطقة الجامعة بتكلفة إجمالية بلغت مليون و500 ألف جنيه وقتها.

ويهدف الممشي التجاري، إلي توفير فرص عمل للشباب الذي يستأجرون تلك المحلات ويعمل في كل محل أكثر من شاب في الممشي التجاري بالمدينة، وكذلك في المحلات التي تتواجد في عدد من مراكز المحافظة.

وكان قد صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن الممشى التجارى يمثل إضافة كبيرة للمدينة بوجود هذه السلسلة التجارية من المحلات متنوعة الأنشطة، مما يساهم فى تنشيط الحركة التجارية داخل المحافظة فضلا عن دوره فى توفير فرص عمل بشكل مباشر وغير مباشر لأبناء المحافظة.