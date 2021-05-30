شكرا لقرائتكم خبر عن 282 مليار جنيه إجمالى قيمة المعاشات فى الموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تنفيذ قرار زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من أول يوليو المقبل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن زياة المعاشات، وإن إجمالي قيمة المعاشات فى الموازنة الجديدة اعتبارا من بداية يوليو 2021، ستكون 282 مليار جنيه

ويأتي ذلك في الوقت الذى أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه اهتمام كبير بأصحاب المعاشات من أجل الارتقاء بمستوى المعيشة، حيث وجه بزيادة المعاشات 13%، وأن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يصل لـ 10.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستفيدين أيضا من المعاشات، وأن الصرف سيكون اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل بتكلفة تصل لـ31 مليار جنيه،

وأضاف اللواء جمال، أنه قبل زيادة المعاشات تقوم الهيئة بإعداد دراسة عن معدلات التضخم في العام السابق لمعرفة الملاءمة المالية وجاء ارتفاع معدلات التضخم بنسبه 5.5% فى العام الماضي، ولو افترضنا زيادة المعاشات بنفس هذه النسبة فإن ذلك يعنى بأن قيمة ما يتحصل عليه صاحب المعاش تظل ثابتة طالما أن نسبة زيادة المعاش تتساوى مع نسبة زيادة التضخم، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة المعاشات 13% أي بأكثر من زيادة معدلات التضخم بحوالى 7.5% وهذا يعنى بأن مستوى معيشة أصحاب المعاشات تتحسن بأعلى من معدلات التضخم.