شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. افتتاح المرحلتين الأولى والثانية للقطار الكهربائى فى احتفالات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

الهجرة تبدأ حملة بالتعاون مع البورصة لتعريف المصريين فى الخارج بكيفية الاستثمار

القوى العاملة تصرف 53 ألف جنيه لـ15 عاملا غير منتظم فى بورسعيد

القوى العاملة تصرف 53 ألف جنيه لـ15 عاملا غير منتظم فى بورسعيد

التأمينات تستعد لصرف معاشات يونيو اعتبارا من الثلاثاء

وزير التموين: سداد 13 مليار جنيه لموردى القمح حتى الآن والمخزون يكفى 6.2 شهر

الزراعة تعلن تصدير 15 ألف طن بطيخ وخوخ إلى أوروبا وروسيا والدول العربية

الرى: تبطين 1752 كيلو متر ترع فى محافظات الجمهورية

النقل تعلن افتتاح المرحلتين الأولى والثانية للقطار الكهربائى فى احتفالات أكتوبر 2021

الرى: تنفيذ 70 قرار إزالة لتعديات على الترع فى 7 محافظات

السكة الحديد تدرس إعداد جداول تشغيل جديدة لقطارات الوجهين القبلى والبحرى

جهاز تنمية المشروعات يعلن عن سداد أقساط القروض عبر 15 ألف منفذ دفع إلكترونى

التنمية المحلية: الرئيس يتابع ملف منظومة المخلفات لإعادة الوجه الحضارى للمحافظات

التعليم تتيح منصة مجانية لشرح مناهج الثانوية استعدادا للامتحان.. اعرف التفاصيل

الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد الإثنين والثلاثاء

مدارس النيل تعلن الإثنين آخر موعد للتقدم لرياض الأطفال للعام الدراسى المقبل

غدا ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح تصل لحد العاصفة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

قناة السويس تعقد مؤتمرًا صحفيًا للجنة التفاوض مع السفينة إيفرجيفن غدًا

وزير السياحة: دعم رئاسى للقطاع وافتتاح 4 متاحف جديدة بالقاهرة والمحافظات