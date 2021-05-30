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توصيات فنية لمزارعى الكمثرى خلال شهر يونيو × 7 معلومات

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القاهرة - سامية سيد - أصدر قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الكمثرى مراعاتها، خلال شهر يونيو.

 

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين فى:

 

1-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الإثمار والاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط.

2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة وفحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

3- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري ومراعاة منع الرش الحشري بمدة كافية قبل الجمع في الأصناف المبكرة.

4- بداية جمع الثمار المبكرة والتي ظهر عليها علامات النضج.

5- جمع الثمار المتساقطة والمصابة بذبابة الفاكهة والتخلص منها بالرد في التربة أو الحرق.

6- وقف التسميد قبل الجمع بمدة كافية واعادة التسميد بعد الانتهاء من الجمع.

7-خفض أو منع التسميد النتروجيني حتي لا يحدث تساقط للثمار وخفض جودتها.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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