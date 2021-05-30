شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات فنية لمزارعى الكمثرى خلال شهر يونيو × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الكمثرى مراعاتها، خلال شهر يونيو.
وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين فى:
1-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الإثمار والاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط.
2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة وفحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.
3- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري ومراعاة منع الرش الحشري بمدة كافية قبل الجمع في الأصناف المبكرة.
4- بداية جمع الثمار المبكرة والتي ظهر عليها علامات النضج.
5- جمع الثمار المتساقطة والمصابة بذبابة الفاكهة والتخلص منها بالرد في التربة أو الحرق.
6- وقف التسميد قبل الجمع بمدة كافية واعادة التسميد بعد الانتهاء من الجمع.
7-خفض أو منع التسميد النتروجيني حتي لا يحدث تساقط للثمار وخفض جودتها.