شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات فنية لمزارعى الكمثرى خلال شهر يونيو × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الكمثرى مراعاتها، خلال شهر يونيو.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين فى:

1-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الإثمار والاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط.

2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة وفحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

3- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري ومراعاة منع الرش الحشري بمدة كافية قبل الجمع في الأصناف المبكرة.

4- بداية جمع الثمار المبكرة والتي ظهر عليها علامات النضج.

5- جمع الثمار المتساقطة والمصابة بذبابة الفاكهة والتخلص منها بالرد في التربة أو الحرق.

6- وقف التسميد قبل الجمع بمدة كافية واعادة التسميد بعد الانتهاء من الجمع.

7-خفض أو منع التسميد النتروجيني حتي لا يحدث تساقط للثمار وخفض جودتها.