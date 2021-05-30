"سباق على أولوية المرور".. إصابة قائد "موتوسيكل" في حادث تصادم سيارتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

وقع حادث اصطدام بين سيارة "ميني باص" ودراجة بخارية، أسفر عن إصابة قائد "الموتوسيكل" في شارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة المهندسين.

وتبين من التحريات التي أجرتها شرطة النجدة بمرور الجيزة، أن سبب التصادم تسابق سيارتين "هامر" و"ميني باص" على أولوية المرور، أدى إلى اصطدام سيارة نقل الركاب قائد الدراجة البخارية.

وتلقت غرفة عمليات المرور، بلاغًا بالواقعة وحضر رجال المرور وتحفظوا على قائدي السيارتين، وتم نقل المُصاب إلى مستشفى بمحيط التصادم.

وانتقل رجال المرور لتسيير حركة المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.