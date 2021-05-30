"أمي قالتلي دي زبالة".. أقوال ابن المتهمة بقتل زوجها في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

استمعت نيابة إمبابة برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف، رئيس النيابة، لأقوال نجل المتهمة بقتل زوجها وفصل رأسه وقطع عضوه الذكري بعدما رصدته كاميرات المراقبة لحظة التخلص من جثة والده في حارة بشارع الاعتماد بإمبابة.

وقال نجل المتهمة البالغ من العمر ١٧ عاما، إنه لم يكن على علم بأن البطانية التي تخلص منها بالشارع كانت تحتوي على جثة والده وردد المتهم خلال التحقيقات: "والله معرفش حاجة".

وأضاف المتهم قائلا: "أمي قالتلي خد الحاجات دى إرميها ولما سألتها قالتلي دي زبالة وحاجات قديمة مش عايزينها فأخذتها ورميتها في الشارع ومكنتش أعرف اللي هي عملته ولا تخيلته" .

واثبتت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عدم علم ابن المتهمة بالجريمة، وأنه كان حسن النية عندما تخلص من جثة والده ولم يشارك بأي شكل من الأشكال في الواقعة، فقررت النيابة صرفه بعد انتهاء اقواله.

وكانت أدلت المتهمة بقتل زوجها وقطع رأسه وعضوه الذكري باعترافات تفصيلية لجريمتها خلال مثولها اليوم السبت أمام نيابة امبابة برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف رئيس النيابة، وقررت المتهمة أن سوء معاملة زوجها لها على مدار عدة سنوات دفعتها لاتخاذ قرار بإنهاء حياته والتخلص منه.

وشرحت المتهمة في التحقيقات التي يباشرها عمر عادل وكيل اول نيابة امبابة ان إدمان زوجها على المخدرات والمنشطات دفعه لمعاشرتها بطريقة محرمة رفضتها عدة مرات فما كان منه الا ان يتعدى عليها بالضرب المبرح لاجبارها على الاستجابة له حتى قررت التخلص منه بقتله واستغلت نوم أطفالها وزوجها وقامت بذبحه وفصل رأسه عن جسده وقطع عضوه الذكري وعندما لم تتمكن من تقطيع باقي الجثة قامت بلفها في ملاءة وبطانية وطلبت من ابنها القاءها في الشارع بعدما اخبرته انها قمامة ومتعلقات قديمة ترغب في التخلص منها.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في العثور على الرأس المفقودة من جثة قتيل إمبابة التي تخلصت منه زوجته وفصلت رأسه عن جسده وقطعت عضوه الذكري وألقت الجثة في الشارع.

وتبين انه عقب اعتراف المتهمة بالتخلص من الجثة عقب قتل زوجها ألقتها في حارة بمنطقة إمبابة كما تخلصت من الرأس بمكان آخر في مقلب قمامة تولى فريق البحث برئاسة اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء عاصم أبو الخير، فحص عدد من كاميرات المراقبة ومراجعتها للتوصل إلى المكان الذي أرشدت عنه المتهمة واعترفت بإلقاء الرأس فيها بمقلب قمامة.

ونجح فريق البحث بقيادة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث في العثور على الرأس المفقودة في مقلب القمامة الرئيسي بمنطقة شبرامنت بالجيزة، بينما لم يتم العثور على باقي الأعضاء المبتورة من الجثة، تم تحريز رأس القتيل واخطار النيابة العامة للتحقيق.

كانت قررت النيابة برئاسة هشام رفعت الشريف رئيس نيابة إمبابة، ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد أسباب الوفاة وسحب عينات dna .

وانتقل عمر عادل وكيل أول نيابة إمبابة إلى مسرح الواقعة لإجراء المعاينة ومناظرة الجثة، وأسفرت المعاينة عن إلقاء الجثة في حارة ضيقة بعد لفها في ملاءة سرير وبطانية، وتبين من المناظرة عدم وجود إصابات طعنية أو حروق بالجثة التي تم فصل رأسها عن الجسد ما يرجح تعرض القتيل للذبح فقط، كما تبين قطع العضو الذكري له.

وعثر أهالي منطقة إمبابة بالجيزة، في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، على جثة لشخص عارٍ بدون رأس ومقطوع العضو الذكري، ملقى داخل حارة ضيقة، حيث تم العثور عليه ملفوفًا داخل “بطانية” وفراش وملاءة سرير.

وورد إخطارا إلى قسم شرطة إمبابة من غرفة النجدة بإبلاغ الأهالي بالعثور على جثة شخص عارٍ مقطوع العضو الذكري والرأس.

وعلى الفور انتقلت قوة من قسم الشرطة إلى محل البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، وإخطار النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثمان، للوقوف على أسباب الوفاة، وأخطرت الأجهزة الأمنية بسرعة إنهاء تحرياتها حول الواقعة، وتحديد هوية المجني عليه.