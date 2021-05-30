نشرة الحوادث المسائية.. "جريمة القرايب" في المرج وتفاصيل جديدة في مقتل "زوج إمبابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

أمرت نيابة المرج، بحبس نجار متهم بقتل شقيق زوجته بعد خلاف على إرث الزوجة الخاص بشقة سكنية.

أدلت المتهمة بقتل زوجها وقطع رأسه وعضوه الذكري باعترافات تفصيلية لجريمتها خلال مثولها، اليوم السبت، أمام نيابة إمبابة برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف، رئيس النيابة، وقررت أن سوء معاملة زوجها لها على مدار عدة سنوات دفعها لاتخاذ قرار بإنهاء حياته والتخلص منه.

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات مقطع فيديو بشأن طرد رجل وزوجته لأبنائهما الخمسة.

لقي شابان مصرعهما إثر اصطدام سيارة بسور كوبري البليدة بالعياط جنوب الجيزة، اليوم السبت.

مساء الثلاثاء الماضي انتهز عامل فرصة تواجد أبناءه الأربعة خارج المنزل كل في عمله وتناول قرص منشطات أملا في إشباع رغباته الجنسية، لكنه لم يدر ما ستؤول إليه الأمور.

قررت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة الإعلامي عمرو أديب، في اتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان، لجلسة 12 يونيو.

ضبطت الأجهزة الأمنية 17 دراجة نارية "غير مرخصة" وقائديها، حال سيرهم بموكب زفاف فى نهر الطريق بمنطقة إمبابة بالجيزة.