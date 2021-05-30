شكرا لقرائتكم خبر عن «مودرنا»: «فايزر» يظهر نتائج إيجابية على المراهقين.. وأوروبا توافق على استخدامه للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة تعافى 778 مصابا بفيروس كورونا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالى المتعافين لـ190 ألفا و254 حالة حتى الآن.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، إنه تم تسجيل 1133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 46 حالة جديدة، موضحا أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله 259 ألفا و540 من ضمنهم 190 ألفا و254 حالة تم شفاؤها، و14 ألفا و950 حالة وفاة.

عالميًا، أعلنت شركة «مودرنا» أن لقاحها ضد «كوفيد- 19» آمن، ويبدو أنه فعال للمراهقين، وخلال تجربة المرحلة 2/3 لـ3732 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً فى الولايات المتحدة، أظهرت نتائج فحص الدم أن اللقاح أنتج استجابة مناعية تعادل النتائج السابقة عند البالغين.

ووافقت وكالة الأدوية الأوروبية على استخدام لقاح «فايزر- بيونتك»، للفئة العمرية بين 12 إلى 15 عاماً، ليصبح بذلك أول لقاح يحصل على الضوء الأخضر لتحصين الأطفال فى الاتحاد الأوروبى.

ورصدت وزارة الصحة الفيتنامية، أمس، سلالة جديدة من كورونا، وهى مزيج من سلالتى كوفيد- 19 الهندية والبريطانية، وقال وزير الصحة الفيتنامى، نجوين ثانه لونج، فى تصريحات صحفية، إن التسلسل الجينى لفحوصات العديد من المرضى كشف عن وجود نوعين شائعين من السلالات فى وقت واحد وهما الهندية والبريطانية.

وأضاف لونج أن وزارة الصحة ستعلن عن السلالة الجديدة على خريطة الجينوم العالمية، لافتا إلى أنه لم يتم تسمية السلالة الجديدة بعد، محذرًا من أن الفيروس التاجى المسؤول عن الموجة الجديدة أكثر قابلية للانتقال، خاصة فى الهواء.

فيما تواجه امرأة أمريكية تدعى، فيرجينيا كريستين لويس، 36 عاما، من ولاية تينيسى، تهمًا جنائية بعد اقتحامها بسيارتها مركزا للتطعيم، وهى تصرخ «لا للقاح»، احتجاجًا على التطعيمات، حيث قالت الشرطة إن السيدة قادت سيارة رباعية الدفع «بسرعة عالية» عبر خيمة وضعت لاستقبال الراغبين فى الحصول على اللقاح.

وأوضحت الشرطة أنه تم القبض عليها ووجهت إليها 7 تهم بجناية تتعلق بجرائم تعريض الآخرين للخطر بسبب عمل متهور، وحددت المحكمة 7 يونيو لمحاكمتها، فيما أرجع استطلاع جديد سبب عدم إقبال الأمريكيين على أخذ اللقاح إلى عدم الثقة فى اللقاحات المتواجدة حاليا.

وأشار الاستطلاع، الذى أجرته شركة «هيل- هاريس اكس»، إلى أن 37% من المستطلعة آراؤهم الذين لم يتم تطعيمهم قالوا إن السبب هو أنهم لا يثقون فى اللقاح، كما أن 35% من المستطلعين الذين لم يتم تطعيمهم أوضحوا أنهم ينتظرون ليروا كيف يستجيب الآخرون، بينما قال 9% إنهم يتمتعون بصحة جيدة ولا يشعرون بضرورة أخذ اللقاح، و19% لم يوضحوا السبب.

وتابع الرئيس التنفيذى ورئيس استطلاعات الرأى فى الشركة، دريتان نيشو: «سيكون الثلث الأخير من الأمريكيين الذين لم يأخذوا اللقاح ضد كورونا هو الجزء الأصعب فى التطعيم، كما تشير البيانات، مما يعقد الطريق إلى مناعة القطيع».

وذكرت صحيفة «تليجراف» البريطانية أن وكالات الاستخبارات البريطانية تساعد الولايات المتحدة فى التحقيقات حول ما إذا كان فيروس كورونا قد تسرب من مختبر صينى، موضحة، فى سياق تقرير حصرى نشرته عبر موقعها الإلكترونى، أمس، أن هذه الخطوة تأتى عقب إصدار الرئيس الأمريكى، جو بايدن، تعليماته لمسؤولى الاستخبارات الأمريكية بمضاعفة جهودهم لتحديد أصول الفيروس، وتقديم تقرير فى غضون 90 يوما، لافتة إلى أن توجيهات «بايدن» صدرت بعد مزاعم علماء غربيين بارزين بأن الفيروس من صنع الإنسان ولا ينتقل عن طريق الحيوانات.

ووفقا لـ«تليجراف» أجرى مسؤولو الاستخبارات البريطانية تحقيقاتهم فى أصول الوباء بعد مزاعم بأن «كورونا» تسرب من مختبر فى الصين، وهو ادعاء نفته الحكومة الصينية.

وقال رئيس سابق لجهاز الأمن الخارجى البريطانى «إم آى 6»، السير ريتشارد ديرلوف، إن الوضع أصبح قضية استخباراتية، إذ قد تحتاج أجهزة الأمن البريطانية إلى تحفيز المنشقين الصينيين للوصول إلى الحقيقة إذا لم تفتح الصين أبحاثها أمام التدقيق والتحقيق.

ولفتت الصحيفة إلى أن موقف بريطانيا الرسمى من هذه القضية هو أنه لا ينبغى استبعاد المزاعم التى تفيد بأن الفيروس تسرب من مختبر فى مدينة ووهان، حيث بدأ الوباء.