شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحديدي: اهتمام السوشيال ميديا بمؤتمر «المتحدة» فاق التوقعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت الإعلامية لميس الحديدي على مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي أُعلن خلاله عن خطة التطوير، وكشف حسابها على مدار خمس سنوات مضت، استطاعت خلالها تحقيق تطور كبير في الخدمات الإعلامية والسوق الدرامي.

وقالت الحديدي، عبر برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، السبت: «كشف حساب لخمس سنوات مضت أعلنته القابضة المتحدة للخدمات الإعلامية ونظرة استشراف للمستقبل، حيث شهد المؤتمر إعلان تشكيل مجلس إدارة جديد يقود التطوير الفترة القادمة والذي سيقدم خدمات إعلامية ضخمة سواء في محطات التلفزيون أو الانتاج الدرامي أو الصحف والمواقع الإلكترونية».

وأوضحت أن اهتمام منصات التواصل الاجتماعي بالتغيرات وخطة التطوير المعلنة اليوم فاق التوقعات، مضيفة: «كان ممكن الناس تبص أنها شركة زي أي شركة لكن هذا هو الإعلام حيث يكون اهتمام الناس دائمًا به، فالإعلام دائمًا هو عبارة عن أسماء والأسماء تصنع الأخبار، والإعلام هو المنوط به صنع الأخبار والسعادة والتوعية للجماهير».

وجهت الحديدي التحية إلى مجلس الإدارة الجديد، متمنية تحقيق ما يصبوا إليه في تنفيذ خطة التطوير، متابعة: «مايهمنا هو المشاهد ومانقدمه له حيث نحترمه كثيرًا وأيضًا أهل الصناعة لأنهم مبدعين ومفكرين ومصر هي قلب الإبداع وبوتقة الفن في الوطن العربي».