شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء»: تراجع «الصحة» عن إبلاغ الشرطة بشأن تدهور حالة مرضى الفيروس خطوة جيدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتبر الدكتور أسامة عبدالحى، أمين عام نقابة الأطباء، أن تراجع وزارة الصحة عن قرار إبلاغ الشرطة عند تدهور حالات كورونا ضد مقدمى الخدمة الطبية قرار جيد. وقال «عبدالحى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «كان يجب أن يُذكر فى القرار الجديد أنه تعديل للقرار السابق، أو لا يتم ذكر القرار السابق، وهو ما لم يحدث، فالقرار بشكله الحالى لا يفيد بإلغاء القرار السابق أو تعديله، لكنه خطوة جيدة فى ظل ما يعانيه الأطباء فى مكافحة الفيروس اللعين».

وأضاف أمين عام النقابة: «بالنسبة لأزمتى أطباء الزمالة وأطباء التكليف، فحتى الآن لم نجد أى استجابة منذ أصدرت لجنة الصحة بمجلس النواب توصياتها، التى انحازت فيها إلى شباب الأطباء المدعومين من النقابة، ولكن النقابة ترفض بشكل قاطع بيان الوزارة، الذى تحدثت فيه عن عدم وجود مشكلة فى التسجيل للتكليف، وأن 99% من الأطباء سجلوا، فالحقيقة أنهم سجلوا مضطرين حتى لا يتم تكليف كل منهم ممارسًا عامًا».

وأعلنت نقابة الأطباء عن تراجع وزارة الصحة عن قرار إبلاغ الشرطة عند تدهور الحالة الصحية لمرضى كورونا، مؤكدة أن القرار جاء بعد جهود وتحركات من نقابة الأطباء، ومجلسى الشيوخ، والنواب، وحكماء قطاع الرعاية الصحية.