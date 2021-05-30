شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يوجه باستغلال أصول الدولة من الأراضى والسواحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاستغلال الأمثل لأصول الدولة من الأراضى والسواحل وصون قيمتها كثروة قومية.

وشدد الرئيس- خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، أمس، لمتابعة مشروعات التنمية السياحية على مستوى الجمهورية- على ضرورة مراجعة نسب التنفيذ والتشغيل بالمشروعات السياحية التى لم تكتمل حتى الآن سعيًا نحو تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التى قامت من أجلها تلك المشروعات بالأساس.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطّلع على الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الحالية والمستقبلية فى مجال التنمية السياحية، والتى تضم منتجعات عقارية وفندقية وأنشطة سياحية متنوعة على مستوى الجمهورية، خاصةً على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، وما تم من نسب المستهدفات التنفيذية التى تحققت من تلك المشروعات السياحية المختلفة منذ بدايتها ومردودها التنموى والاقتصادى والسياحى، مع الوقوف على جميع التحديات فى هذا الإطار.

وأضاف: «تم استعراض جهود استئناف الحركة السياحية، بما فيها معدلات الرحلات والسائحين الأجانب خلال الفترة الماضية فى محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر، والتى تُعد جيدة مقارنةً بالمعدلات العالمية التى تأثرت من جائحة كورونا، وكذلك ما يتم تقديمه من حزم تحفيزية لدعم قطاع السياحة، وكذا آخر مستجدات أنشطة قطاع السياحة وافتتاح سلسلة من المتاحف المتنوعة على مستوى الجمهورية، وكذلك الخطوات التنفيذية لكل من المتحف المصرى الكبير، ومشروع تطوير طريق الكباش بالأقصر».

وشدد الرئيس على ضرورة إتمام تلك الأنشطة الأثرية والثقافية العالمية، على نحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، ويبرز جهود الدولة الجارية للارتقاء بالمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، ويتكامل مع عملية التنمية والتحديث الشامل التى تشهدها المحافظات التى تتضمن تلك المواقع، وفى إطار النهج المستمر لاستعادة وإبراز الثقافة والحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، وذلك على غرار ما تم فى احتفالية موكب المومياوات الملكية.

فى سياق آخر، اجتمع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير الإسكان، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ. ح إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لاستعراض خطة الدولة الاستراتيجية فى مجال محطات تحلية مياه البحر.

ووجّه الرئيس فى هذا الإطار بتكامل استراتيجية تحلية المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه، إلى جانب الاستفادة القصوى من المياه الناتجة عن جميع محطات المياه المتنوعة سواء للمعالجة أو للتحلية، وكذلك توطين جميع مكونات تكنولوجيا تحلية المياه فى مصر سعيًا لامتلاك القدرة فى هذا المجال، مع الاستمرار فى مزيد من الدراسات والتجارب للوصول إلى أفضل النتائج فى هذا المجال، وذلك فى الإطار العام لبناء القدرة الوطنية للدولة فى جميع المجالات.

وقال المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية إن الاجتماع شهد استعراض الموقف الخاص بمحطات التحلية، سواء القائمة بالفعل أو الجارى تنفيذها حاليًا أو تلك المستقبلية، فضلًا عن محاور الخطة المتضمنة توزيع المحطات المقترحة على مستوى الجمهورية وتكلفتها المادية وطاقتها الإنتاجية، بما فى ذلك مشروعات تحلية المياه من البحر الأحمر باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

من ناحية أخرى، صدق الرئيس السيسى على القانون رقم 66 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.ونُشر القانون فى الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر، أمس، بعد أن وافق عليه مجلس النواب.