شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: ندعم مبادرة الأمم المتحدة لتطوير حفظ السلام بخارطة طريق القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الخارجية إن مصر تبعث برسالة تحية وتقدير إلى الآلاف من الرجال والنساء العاملين ضمن قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، خاصة فى ظل الأوضاع الحالية المرتبطة بجائحة «كورونا»، والتى تفرض مزيدًا من التحديات الصعبة، وتمثل عبئًا إضافيًا على عمليات حفظ السلام، التى تعمل فى بيئات أمنية وإنسانية تتسم بالصعوبة والخطورة.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، فى بيان- بمناسبة الاحتفال باليوم الدولى لحفَظة السلام التابعين للأمم المتحدة، الموافق 29 مايو- إن مصر تقدم تحية إجلال وتقدير إلى أرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن السلام وسعيًا لتحقيقه تحت رايات الأمم المتحدة، ومن بينهم عدد من رجال الجيش والشرطة المصريين الذين استُشهدوا وهم يؤدون واجبهم.

وأضاف أن تلك التضحيات الجليلة لهى دليل ساطع على التزام مصر بدعم السلم والأمن الدوليين، وتُعد أحد أوجه إسهامها المتواصل فى جهود إحلال السلم والاستقرار فى ربوع القارة الإفريقية، موضحًا أن مصر تشارك حاليًا فى 6 بعثات حفظ سلام للأمم المتحدة فى إفريقيا، تضم فى قوامها أكثر من 3 آلاف من عناصر الجيش والشرطة المصريين، وأنها تحتل المركز السابع بين أكبر الدول المسهمة بقوات على مستوى الأمم المتحدة. وشدد على أن مصر كانت دومًا فى طليعة الدول الداعمة لعمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة منذ مشاركتها ببعثة الأمم المتحدة فى الكونغو عام 1960، وأنها تعتزم مواصلة القيام بهذا الدور، منوهًا بما تتمتع به القوات المصرية المشاركة فى مهام حفظ السلام من حرفية عالية والتزام بأعلى معايير السلوك والأداء المهنى، فضلًا عن التوسع فى مشاركة العناصر النسائية المصرية ضمن قوات حفظ السلام.

ولفت إلى تعقُّد البيئات الأمنية التى تعمل فيها علميات حفظ السلام وتصاعد الأخطار والتهديدات التى تواجهها، ما يتطلب تكثيف الجهود لتعزيز أمن وسلامة القوات، مضيفًا أن مصر تدعم من هذا المنطلق مبادرة السكرتير العام للأمم المتحدة لتطوير حفظ السلام، وتحرص على تعزيز كفاءة منظومة حفظ السلام الأممية من خلال تقديم رؤى وإسهامات موضوعية، تمثلت فى «خارطة طريق القاهرة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام»، المعروفة باسم «Cairo Roadmap»، التى اعتمدها الاتحاد الإفريقى موقفًا إفريقيًا مشتركًا إزاء تطوير وتعزيز أداء عمليات حفظ السلام.

كما أشار إلى الإمكانات المتميزة لمراكز التدريب المصرية المعنية بعمليات حفظ السلام، والتى تجعل من مصر محطة إقليمية ودولية متميزة للتدريب على عمليات حفظ السلام بمكوناتها المدنية والشرطية والعسكرية.