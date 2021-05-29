شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تعلن موعد انتهاء بناء سد النهضة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إثيوبيا اعتزامها بناء متحف لإحياء ذكرى المشاركة العامة وبناء سد النهضة في أديس أبابا، والذي ينتهي بناءه في 30 مايو 2013 وفقا للتقويم الإثيوبي.

وقال هايلو أبراهام، مدير العلاقات العامة والاتصال الإعلامي بمكتب مجلس تنسيق المشاركة العامة لبناء سد النهضة في تصريحات لهيئة الإذاعة الإثيوبية: «بهذه المناسبة، نعلن أن المتحف سيحتوي على العديد من المعالم الأثرية، منها على سبيل المثال، التصميمات الجارية لبناء حديقة ضخمة في المدينة، وذلك عند اكتمال السد بما في ذلك مكتبة خاصة.. وسيتم الانتهاء من بناء السد في غضون عامين»، وفقا لما ورد في وكالة الأنباء الإثيوبية.

يذكر أن إثيوبيا تعتمد تقويما خاصا بها حيث تتكون السنة الإثيوبية من 13 شهرا، وعدد أيام كل شهر 30 يوما، ما عدا الشهر الـ 13 الذي يتكون من 5 أيام في السنة البسيطة، و6 أيام في السنة الكبيسة والتي تحل مرة كل 4 أعوام.

وتبدأ السنة الإثيوبية بحلول 29 أغسطس للسنة البسيطة، و30 من الشهر نفسه للسنة الكبيسة، وهو ما يوافق 11 و12 سبتمبر، وفق التقويم الميلادي.