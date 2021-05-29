شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يوجه بتوفير فرص عمل لأسر ضحايا خزان صرف صحي صفانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بتوفير فرص عمل، لأسر ضحايا حادث مصرع 6 وإصابة 8 آخرين، داخل خزان محطة الصرف الصحي بالقرية أوائل شهر مايو الجاري.

وعقد المحافظ لقاءً مع أسر الضحايا عقب جولة بالقرية تفقد خلاله تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، حيث رافقه خلال الجولة نائبة الدكتور محمد محمود ابو زيد، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، واللواء محمد محمود عزت، رئيس مركز العدوه. حيث ناقش المحافظة المشكلات الموجودة بالقرية، ووافق طلب الشباب بزيادة المساحة المخصصة لتطوير مركز شباب القرية، وأيضا إقامة وحدات سكنية، أو محلات تجارية بأراضي أملاك الدولة الموجودة على الجانب الغربي للطريق.

كما عقد المحافظ لقاءً مع النواب، ناقش خلالها المشكلات التي تواجه تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وإقامة مشروعات خدمية القري والمدينة.

وفي نهاية جولة سلم القاضي عقود 300 وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية، من أبناء مركز العدوة، بمقر الوحدة المحلية لمركز العدوة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، وذلك ضمن مشروعات إسكان الأولى بالرعاية، في إطار خطة الدولة للاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجاً.