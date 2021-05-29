شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأردنى فى القاهرة مشيدا بجهود التنمية فى مصر: فخر للأمة العربية كلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، التحية للشعب المصري وقيادته على كل الجهود التي يقوم بها في التنمية والتطوير والتى هى فخر ليس لمصر وللشعب المصري فحسب وإنما فخر للأمة العربية كلها.

وقال العضايلة - في مقابلة خاصة مع قناة "النيل للأخبار" مساء اليوم السبت احتفالا بالذكرى الـ 75 على استقلال الأردن، "إنه منذ تأسيس الدولة الأردنية عام 1921 ومنذ وصول الملك عبدالله الأول الملك المؤسس وبالشراكة مع القوى السياسية والعشائر الأردنية تم تشكيل نموذج لوطن متميز قادر على مواجهة التحديات، وبدأت بالفعل الحياة البرلمانية منذ عام 1928 ولم تنقطع هذه الحياة البرلمانية سوى في فترة بعد احتلال الضفة الغربية كونها كانت تحت الإدارة الأردنية آنذاك، ثم عادت في فترة الثمانينيات".

وأوضح أن البرلمان الحالي هو رقم 19، كما استقرت الحياة السياسية والبرلمانية على مدى المائة عام الماضية، مشيرا إلى أن الشراكة الحقيقية هى شراكة سياسية بين مختلف مكونات المجتمع الأردني والذي يسهم في إنضاج هذه الحياة السياسة هو انفتاح القيادة السياسية الأردنية على كل فئات المجتمع الأردني ومشاركة الجميع في الحياة السياسية مما شكل نموذجا أردنيا متميزا في هذه المسالة.