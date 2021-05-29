شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نقاط ترصد أعمال تطوير قرية الفواخير بالفسطاط للحفاظ على البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قرية الفواخير بمنطقة الفسطاط، بالقاهرة، أعمال تطوير لإعادة تشغيلها بشكل يضمن عدم تلويث الهواء والحفاظ على البيئة، والتسهيل على صنايعية الفخار بالقرية والتى تضم 102 ورشة "فاخورة" كانت تعمل بالطريقة البدائية لحرق منتجات الفخار.

وفى النقاط التالية نستعرض أهم ما تم لتطوير صناعة الفواخير بقرية الفواخير بالفسطاط.

1. تشغيل أفران حديثة تعمل بالغاز الطبيعى للحفاظ على البيئة.

2. الأفران الجديدة تعمل على تطوير منتجات الورش.

3. التعاون مع إحدى الشركات لتسويق المنتجات الفخارية أون لاين.

4. وضعها على خريطة الوفود السياحية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

5. تصوير المنتجات الفخارية وعرضها على موقع خاص بالحرف اليدوية.

6. عقد ندوات مع صنايعية الفخار لأخذ أراءهم حول أفكار التسويق وأسعار المنتجات.

7. رفع كفاءة قرية الفواخير من حيث الانارة وتركيب اللاند سكيب وتحسين المظهر الجمالى.

8. رفع مستوى النظافة وإنشاء مقاعد ولاند سكيب وبرجولات خشبية بتصميمات جمالية.

9. التخطيط لتنظيم معرض مفتوح بالإضافة.

10. التخطيط لإنشاء مول لعرض منتجات القرية بشكل حضارى.