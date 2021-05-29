"مذبحة القرايب".. كواليس مقتل نجار أمام زوجته وأطفاله بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

كشف أحمد سيد، أحد سكان منطقة الفلاحة بمنطقة المرج، تفاصيل مقتل "نجار" على يد" سائق"، إذ تبين أن الواقعة حدثت رابع أيام العيد قبل أذان المغرب بدقائق "الناس كلها كانت في بيوتها، فجأة لقينا صراخ في الشارع نزلنا لقينا الراجل غرقان في دمه في شقته".

وأضاف "سيد" في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، أن الجاني "محمود" يعمل سائق، كان دائم الشجار مع شقيقته وزوجها، وفي منتصف شهر رمضان حاول طردهم من المنزل بحجة أن شقيقه ليس لها ورث في المنزل" كانت ليهم خناقة كد الدنيا وكان عايز يطرد اخته وعيالها من الشقة".

وتابع أن المتهم بعدما قتل المجنى عليه أمام زوجته وأطفاله داخل شقتهم وفر هاربا في الشارع بعدما ارتكب الجريمة وكانت بحوزته سكيناً مُلثمة .بالدماء

بداية الجريمة ببلاغ تلقاه رئيس مباحث قسم شرطة المرج من أهالي منطقة الفلاحة يفيد بوجود جريمة قتل داخل إحدى شوارع المنطقة، أعدت على الفور قوة أمنية إلى مكان الواقعة محل البلاغ بالفحص تبين أن العثور على جثة "عادل"، في العقد الرابع من العمر.

عقب تقنين الإجراءات أمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهم بمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بقصد قتل المجنى عليه بسبب مشاكل أسرية بينهم.

وبعرض المتهم على اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أقر تفصيليا بارتكاب الجريمة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تحريات رجال البحث أفادت أن المجني عليه والجاني نشبت بينهما مشاجرة منذ أيام تجدد الأمر يوم الواقعة، قام على إثرها المتهم بطعن الضحية عدة طعنات في الظهر والبطن وأحدث له قطع بالرقبة مستخدما "سكين"، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر النيابة التحقيقات.