ضبط القائمين على صفحة عبر فيسبوك تهدف لاستقطاب السيدات والترويج للأعمال المنافية للآداب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بإنشاء صفحة إلكترونية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بهدف استقطاب السيدات والترويج للأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.

وأكدت معلومات الأجهزة الأمنية أن المتهم (له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الشرقية)، اشترك مع (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة الجيزة)، وقد جرى ضبطها وبحوزتها هاتفا محمولا؛ حيث تبين عقب فحص هاتفها احتوائه على رسائل ومحادثات متبادلة تدل على نشاطها المؤثم.

وبمواجهتها، أيدت ما جاء بأقوال المتهم الأول، وأقرت بتسهيل الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وبإرشادها، أمكن ضبط 6 سيدات "لثلاثة منهن معلومات جنائية"، وبحوزتهن 16 هاتفا محمولا "يحتوى على محادثات متبادلة تدل على نشاطهن المؤثم ومبلغ مالي.

وبمواجهتهن، اعترفن بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهن المؤثم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.