ارتفاع حرارة ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الأحد، ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلًا، يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد وسلاسل وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الأحد: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة.