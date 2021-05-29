"السياحة والآثار": احتفالية فرعونية مهيبة لافتتاح "طريق الكباش" نهاية يونيو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تستعد وزارة السياحة والآثار لافتتاح "طريق الكباش"، باعتباره أشهر وأطول طريق أثري يربط بين معبدي الأقصر والكرنك بمحافظة الأقصر، شهر يوليو المقبل حسبما أكدت مصادر بالوزارة.

بدأ العمل في إعادة الطريق، وإحيائه منذ عامين وأخذت الوزارة على عاتقها ومن ميزانيتها الخاصة العمل على إحياء الطريق الشهير الذي كان يحتفل فيه المصريون بالأعياد والاحتفالات الدينية.

"طريق الكباش" طريق أثري بطول 2.7 كم يربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك ولم يكن معروفًا قبل سنة 1949 وكانت تعيش عليه قرى كاملة ومساجد وكنائس بخدماتها فوق الطريق.

ونجحت الآثار في إزالة هذه المباني كلها مساجد وكنائس ومنازل وأقسام شرطة وتم إقامة بديل لها وتم إعادة إحياء الطريق من جديد وكان الملك امنحوتب الثالث قد قام ببناءه ليقيم عليه الأعياد والمواكب الدينية من وإلى المعبدين زي عيد (الاوبت) الشهير.

وأكدت مصادر بالآثار أن الاحتفالية الخاصة بافتتاح الطريق الفرعوني الأثري الشهير ستكون عالمية لأول مرة من 3000 سنة وأن الطريق الأثري سيرى النور مرة أخرى ويقام عليه موكب مرة ثانية.