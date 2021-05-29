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"التزامًا بالإجراءات الاحترازية".. أسرة الراحل أحمد بهجت تقرر إلغاء العزاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قال مصدر في أسرة رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت، إن الأسرة قررت إلغاء عزاء الراحل، المقرر له غدًا الأحد نظرًا لاستمرار الإجراءات الاحترازية بسبب تفشي ، والتزامًا بقرارات مجلس الوزراء.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه كان من المقرر إقامة عزاء للراحل في مدينة دريم لاند، لكن الأسرة قررت خوفًا على الحاضرين إلغاءه، احترامًا للإجراءات الاحترازية.

أعلنت مجموعة شركات بهجت الجمعة 21 مايو الجاري، وفاة بهجت، في الولايات المتحدة الأمريكية، عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد معاناة مع عدد من الأمراض المزمنة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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