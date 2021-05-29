افتتاح مشروع تطوير محطة كهرباء سيدي كرير لتصل إلى 12 ألف ساعة تشغيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

يفتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مشروع تطوير محطة سيدي كرير التابعة لشركة غرب الدلتا للإنتاج الكهرباء بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي هيتاشي لأنظمة الطاقة MHPS الاثنين المقبل.

وقال مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن تكلفة تطوير مشروع محطة سيدي كرير بلغت 13.47 مليار ين ياباني بخلاف الضرائب، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ هذه المشروع ضمن مشروع تطوير وإعادة ورفع كفاءة (6) وحدات توليد غازية قدرة كل منها 250 ميجاوات بمحطات إنتاج شمال القاهرة والعطف وسيدي كرير، تعمل ضمن مجموعات الدورة المركبة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المشروع يهدف إلى استغلال فترات الخروج المبرمج للعمرات الرئيسية لوحدات التوليد الست في رفع قدرات تلك الوحدات بمقدار 3.4% بالإضافة إلى زيادة المدد البينية للعمرات الرئيسية من 8000 ساعة تشغيل إلى 12000 ساعة تشغيل.