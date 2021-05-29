شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل : الإعلان عن قناة إقليمية جديدة فخر وحلم سيتحقق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مدحت العدل، المنتج والسيناريست، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طرحت كل الأمور بشفافية كاملة أمام الجمهور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد السبت.

وأضاف العدل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرؤية الوطنية للإعلام موجودة في كل دول العالم.

وأوضح العدل أن جزء من أحلامه هو وجود قناة إخبارية عالمية تصل إلى الجميع في مختلف دول العالم، وتابع: «الإعلان عن قناة إقليمية جديدة فخر وحلم سيتحقق، والشركة المتحدة قامت بإعادة تقييم نفسها بمنتهي الوضوح».

وأكد العدل أن المنافسة ستزداد في الأعمال الدرامية بعد قرارات الشركة اليوم، موضحا أن المشاهد هو المستفيد الأول من التطوير الجديد، وسوف يشاهد دراما عاليا وبها الرأي والرأي الآخر ثم يستفيد منها العاملون في المجال الإعلامي.

وأشاد العدل بطرح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مضيفا أنها رؤية للتأمين على العاملين في المجال الإعلامي.

واستطرد مدحت العدل أن الشركة حققت أرباحا كبيرة وهذا دليل على أنها تسير في الاتجاه الصحيح، كما أن رؤية الشركة الجديدة ستفتح فرص عمل جديدة في مختلف المجالات.