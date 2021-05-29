شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. افتتاح وحدة زراعة القرنية بالمستشفيات الجامعية ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفتتح جامعة بنها، غدا الأحد، وحدة زراعة القرنية بقسم طب وجراحة العيون بالمستشفيات الجامعية، تحت برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور مصطفى القاضى عميد طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنها.

وقال الدكتور حمدى الجزار رئيس قسم طب وجراحة العيون بجامعة بنها، في بيان صحفي، السبت، إنه سيتم اجراء عمليات زراعة القرنية بمناسبة الافتتاح، مع بث حي بقاعة المحاضرات بالقسم.