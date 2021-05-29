شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تقرر مد القطار الكهربائي لمدينة العاشر كمحطة نهائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة النقل مد القطار الكهربائي إلى مدينة العاشر من رمضان بعد أن كانت المنطقة الصناعية هي المحطة النهائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة.

وقالت وزارة النقل في بيان لها اليوم، إنه يتم حالياً إتخاذ الاجراءات لتنفيذ المرحلة الرابعة بطول 16 كم وعدد 3 محطات (العاشرمن رمضان2- العاشرمن رمضان3- العاشرمن رمضان4) ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3كم بعدد 19 محطة، حيث سيتم مد المسار حتى قلب مدينة العاشر من رمضان لخدمة سكان مدينة العاشر من رمضان للتنقل بسهولة جنوباً إلى العاصمة الإدارية وغرباً إلى محطة عدلى منصور التبادلية التي تربط المشروع مع الخط الثالث للمترو لتكامل ربط وسائل النقل بين مدينة العاشر من رمضان والمدن الأخرى على طول المسار.