أخبار مصر

الفجر عند الساعة 03.12 ص .. تعرف على مواقيت الصلاة في الإسكندرية غداً الأحد 30 مايو 2021

0 نشر
رجب رمضان 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجر عند الساعة 03.12 ص .. تعرف على مواقيت الصلاة في الإسكندرية غداً الأحد 30 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة في محافظة الاسكندرية غدأً الاحد 30 مايو 2021، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

ويشهد الاحد تبكير موعد أذان الفجر بمعدل دقيقتين، فيما يتم مد توقيت احانة صلاة المغرب دقيقة أيضاً ليقترب من السابعة مساءا.

مواعيد الصلاة غدا حيث يزداد موعد المغرب دقيقة يومياً:

المدينة

التاريخ

فجر

شروق

ظهر

عصر

مغرب

عشاء

الأسكندرية

2021-05-30

3:12 ص

4:57 ص

11:58 ص

3:37 م

6:58 م

8:32 م

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا