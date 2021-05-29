شكرا لقرائتكم خبر عن الفجر عند الساعة 03.12 ص .. تعرف على مواقيت الصلاة في الإسكندرية غداً الأحد 30 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة في محافظة الاسكندرية غدأً الاحد 30 مايو 2021، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة. ويشهد الاحد تبكير موعد أذان الفجر بمعدل دقيقتين، فيما يتم مد توقيت احانة صلاة المغرب دقيقة أيضاً ليقترب من السابعة مساءا. مواعيد الصلاة غدا حيث يزداد موعد المغرب دقيقة يومياً: المدينة التاريخ فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء الأسكندرية 2021-05-30 3:12 ص 4:57 ص 11:58 ص 3:37 م 6:58 م 8:32 م