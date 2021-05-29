شكرا لقرائتكم خبر عن «تجارية الاسكندرية» والأكاديمية العربية تناقشان دبلوم التميز العالمي للنقل واللوجستيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ممثلة في كلية النقل الدولي واللوجيستيات بالإسكندرية اليوم السبت، ندوة عبر تطبيق zoom، حيث استهدفت الندوة وضع الخطوط العريضة لبدء التعاون في تقديم دبلومة التميز العالمي والاعتراف الدولي في التدريب المهني للنقل البري وذلك طبقا لمتطلبات الاتحاد الدولي للنقل على الطرق IRU .

وأكد المهندس مدحت القاضي رئيس مجلس إدارة الشعبة، أن الدبلومة تطرح للمرة الأولى من نوعها في المنطقة العربية ودول شمال إفريقيا، حيث تستهدف فئة مديري النقل والعمليات ومديري الأسطول والتخطيط ومديري اللوجستيات وسائقي الشاحنات البرية.

وأشار القاضي إلى أن الدبلومة تستهدف تعزيز المهارات الإدارية والتخطيط المدراء الذين لا يعملون في مجالات النقل البري، حيث يتم منح الدارس شهادة من قبل الاتحاد الدولي للنقل على الطرق، مؤكداً أن الدبلومة تعمل على توضيح الدور الهام التي تلعبه مصلحة الجمارك والدور التنسيقي والراعي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

وأكدت الدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي واللوجيستيات بالإسكندرية، أن الكلية هي الجهة الوحيدة الحصرية المنوط بها تقديم مجموعة الشهادات الاحترافية الخاصة بنظم التدريس المتعلقة بالدبلوم، والتي تطبق أحدث طرق التدريس والمعايير والأنظمة المتقدمة من أكاديمية التدريب بالاتحاد الدولي للنقل البري بجنيف بسويسرا، مشيرة إلى أن بدء التدريس بالدبلومة يأتى اتساقا مع جهود الدولة المصرية المتمثلة في تصديق مجلس النواب بجمهورية مصر العربية وصدور القرار الجمهورى بانضمام مصر إلى اتفاقية النقل البري الدولي «التير TIR» .

وشددت على أن الأكاديمية ستعلن على صفحتها وصفحة الشعبة تفاصيل البرنامج الأول الذي ينتظر انعقاده خلال شهر يونيو بالقاهرة والإسكندرية لمدة ٥ أيام.

جدير بالذكر أن الدبلومه تتضمن 5 مقررات دراسية رئيسية في مجالات القانون- الإدارة المالية والأعمال- الدخول للسوق- المعايير والجوانب التقنية المتعلقة بعملية النقل- الصحة والسلامة على الطرق، فيما شارك بالندوة عبر تطبيق zoom، عددا من أعضاء مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى واللوجستيات وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية وعلى رأسهم الدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات ووالمهندس مدحت القاضي رئيس مجلس إدارة الشعبة والدكتور أحمد شعلة رئيس قسم ادارة لوجيستيات النقل وكيل كلية النقل الدولي واللوجستيات وخالد صبري نائب أول رئيس مجلس الإدارة، وأحمد العنتبلي عضو مجلس الإدارة، وعبدالعال على عبدالعال النائب السابق للشعبة ورئيس لجنة الجمارك والضرائب بالشعبة والدكتورة أميرة شوقي عضو مجلس الإدارة والدكتور طارق نادر مسؤول الدبلومة بالكلية ومنسق التدريب الدولي بالكلية .