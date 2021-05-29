شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة مشاريع التطوير والرصف في المحافظة، رافقه فيها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، حيث تابع المحافظ أعمال الرصف الجارية بشارع الإسكندرية وتركيب الانترلوك بشوارع منطقة مصطفى كامل، كما تابع أعمال تطوير كورنيش طنطا في مرحلته الثالثة التي تمتد من كوبري قحافة حتى نهاية شارع الأشرف، حيث يتم تركيب الانترلوك على جانبي الطريق ودهان الأسوار المعدنية.

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف الحالية بشارع بطرس، حيث يتم وضع طبقة الأسفلت في الجزء المتبقي من كلية التربية النوعية وحتى نهاية الشارع كما تابع رصف الشوارع المتفرعة من شارع بطرس، واختتم المحافظ الجولة بتفقد شارع سكة المحلة وما انتهت إليه أعمال التطوير والتي ما زالت مستمرة لاستكماله بشكل نهائي.

وخلال الجولة وجه المحافظ رئيسي حي أول وثان طنطا برفع كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق وكذلك توجيه إدارة المرور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السيارات المخالفة.

يُذْكَر أن المحافظة تشهد تنفيذ أكبر خطة رصف في تاريخها، حيث يتم رصف ٣٤ شارع بمركز طنطا، ٢١ أول طنطا، ٢٩ ثان طنطا، ٦٣ مركز المحلة، ١٢ أول المحلة، ١٢ ثان المحلة، ٤٥ قطور، ٣٩ زفتى، ٢٢ سمنود، ١٦ السنطة، ١٨ بسيون، ٢٧ كفر الزيات بإجمالي ٣٣٨ في الخطط (الاستثمارية، الإضافية ورد الشيء لأصله) بجانب ٢٢٢ شارع في خطة تطوير العشوائيات.