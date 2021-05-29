شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: دعم رئاسى للقطاع وافتتاح 4 متاحف جديدة بالقاهرة والمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد العنانى وزير السياحية والأثار، أن العام الماضى كان صعبا نظرا لجائحة كورونا التى أثرت على السياحة، لافتا أنه بالرغم من ذلك واصلنا العمل فى الاكتشافات الأثرية الجديدة في مختلف المناطق بمصر، سواء من خلال البعثات الأجنبية أو المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء غرفة التجارة الأمريكية السنوى اليوم، بمتحف الحضارة بحضور الدكتور شريف كامل رئيس الغرفة السابق وطارق توفيق الرئيس الجديد للغرفة وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكي وقيادات الغرفة .

أضاف خالد العنانى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى افتتح أول متحف بالغردقة بتعاون القطاع الخاص ، لافتا أنه سبق وافتتح أول مبنى حجرى في العالم في سقارة بعد 14 عاما من الترميم علاوة على افتتاح متحف فى مطار القاهرة لدعم السياحة والترويج لمصر.

وأوضح أنه في اطار حرص الدولة على دعم القطاع السياحى افتتح الرئيس فى أكتوبر الماضى 3 متاحف جديدة في شرم الشيخ للأثار اليونانية والقبطية والرومانية والفرعونية ومتحف بالقاهرة ومتحف بكفر الشيخ، ولا سيما أن مصر مليئة بالكنوز والآثار بجانب افتتاح الرئيس ومدير عام اليونسكو متحف الحضارة المصرية .