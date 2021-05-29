شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتفقد شارع الرحاب الجديد ويشدد على إزالة الإشغالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد شارع الرحاب الجديد بحي الضواحي، وأوضح أن الشارع يأتي ضمن خطة المحافظة في إنشاء محاور وطرق مرورية جديدة.

أضاف المحافظ أن المنطقة سوف تطوير شامل حيث يجري العمل في انشاء ساحة نهضة بورسعيد في منتصف طريق الرحاب لتشكل مشهد جمالي حضاري بالمنطقة وتتواكب مع المشروعات التنموية التي تتم بمحيط المنطقة والتي يعد أبرزها الميناء البري، بالإضافة إلى أن المنطقة تمثل مدخل بورسعيد من محور ٣٠ يونيو، مؤكدا أن أعمال التطوير تشمل أعمال رصف الطريق وتجميل الشارع وزيادة معدلات الإضاءة، مشددا على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال طبقا للمواعيد الزمنية المحددة.

وأكد رفع كفاءة شارع الشاحنات والطرق المودية إلى منطقة القابوطي لتشكل مع شارع البترول وكافة الطرق المؤدية للميناء البري الجديد نسق موحد، وشدد المحافظ على مسؤولي حي الضواحي بعدم تواجد الإشغالات بشارعي الرحاب ونهضة بورسعيد.