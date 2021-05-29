شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتفقد مشروعات «حياة كريمة» ويسلم عقود 300 وحدة سكنية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، عقود 300 وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية، من أبناء مركز العدوة، بمقر الوحدة المحلية لمركز العدوة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، وذلك ضمن مشروعات إسكان الأولى بالرعاية، في إطار خطة الدولة للاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجاً.
وهنأ المحافظ، المستحقين، وطالبهم بالحفاظ على الوحدات السكنية، مؤكدًا أنه من حق كل مواطن الحصول على سكن كريم، خاصة وأن المحافظة تشهد اهتماماً كبيراً من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جميع مجالات الحياة، وبخاصة الأسر الأولى بالرعاية، من خلال تبنى العديد من المبادرات الرئاسية التي من شأنها تغيير حياة المواطنين بشكل كامل للوصول لحياة كريمة تليق بهم .
كما أجري المحافظ جولة تفقدية بقرية صفانية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأعمال الصرف الصحى بالقرية، والتقي بأهالي واسر ضحايا الحادث الذي وقع منذ ثلاث أسابيع وراح ضحيته 6 مواطنين بغرفة الصرف الصحي بقرية صفانية أثناء عمل الشركة المنفذة للأعمال على خطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية، حيث أكد المحافظ على تقديم كافة أوجه الرعايه والدعم للأهالي.
كما عقد المحافظ لقاءا مفتوحا مع أعضاء مجلسى البرلمان والشيوخ وأهالى مركز العدوة، بمقر الوحدة المحلية، استمع خلاله إلى طلبات النواب لقرى مركز العدوة بشكل عام ولقرية صفانية بصفة خاصة.