شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتفقد مشروعات «حياة كريمة» ويسلم عقود 300 وحدة سكنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، عقود 300 وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية، من أبناء مركز العدوة، بمقر الوحدة المحلية لمركز العدوة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، وذلك ضمن مشروعات إسكان الأولى بالرعاية، في إطار خطة الدولة للاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجاً.

وهنأ المحافظ، المستحقين، وطالبهم بالحفاظ على الوحدات السكنية، مؤكدًا أنه من حق كل مواطن الحصول على سكن كريم، خاصة وأن المحافظة تشهد اهتماماً كبيراً من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جميع مجالات الحياة، وبخاصة الأسر الأولى بالرعاية، من خلال تبنى العديد من المبادرات الرئاسية التي من شأنها تغيير حياة المواطنين بشكل كامل للوصول لحياة كريمة تليق بهم .

كما أجري المحافظ جولة تفقدية بقرية صفانية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأعمال الصرف الصحى بالقرية، والتقي بأهالي واسر ضحايا الحادث الذي وقع منذ ثلاث أسابيع وراح ضحيته 6 مواطنين بغرفة الصرف الصحي بقرية صفانية أثناء عمل الشركة المنفذة للأعمال على خطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية، حيث أكد المحافظ على تقديم كافة أوجه الرعايه والدعم للأهالي.

كما عقد المحافظ لقاءا مفتوحا مع أعضاء مجلسى البرلمان والشيوخ وأهالى مركز العدوة، بمقر الوحدة المحلية، استمع خلاله إلى طلبات النواب لقرى مركز العدوة بشكل عام ولقرية صفانية بصفة خاصة.