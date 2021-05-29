شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية يتفقد مشروع الصرف الصحي بـ«القشيش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، مواقع العمل بمشروع الصرف الصحي بقرى الوحدة المحليّة بالقشيش.

وقال بيان صحفي السبت، إن الجولة شملت تفقد موقع محطت رفع ومعالجة الصرف الصحي بقرية الحزانية، وموقع حفر وتركيب خطوط الانحدار بقرية العطارة، مشددا على إنجاز الأعمال بمنتهى الدقة والتسليم في المواعيد المحددة بكافة قرى الوحدة.

رافق نائب المحافظ، ناصر عبداللطيف نائب رئيس المدينة، وأسامه دسوقي رئيس الوحدة، وأحمد حجاب منسق المبادرة بقرى الوحدة المحليّة بالقشيش، ومتابعة المهندسة هاله هزاع مدير الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بشبين القناطر.