شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يوجه بتجديد التعاقد لمشروع صوب زراعية بقرية القصر في الداخلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتجديد التعاقد للصوب الزراعية بقرية القصر بمركز الداخلة لأحد الشباب واستمرار المشروع، بعد ثبوت الجدية وتوفير فرص عمل لعدد من شباب القرية العاملين بالمشروع، وذلك في استجابة فورية لطلب أحد الشباب المستفيدين من المشروعات الزراعية خلال لقائه بالمواطنين بالداخلة

وتفقد المحافظ المشروع على الطبيعة بقرية القصر، والذي يضم صوبا زراعية لزراعة الخضروات (بامية- فلفل- خيار- كنتالوب)، مؤكداَ حرص المحافظة على تشجيع ودعم الشباب وأصحاب المشروعات الجادة.