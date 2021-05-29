شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال حماية أبورديس من أخطار السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، السبت، خلال جولة تفقدية أعمال حماية مدينة أبورديس من أخطار السيول.

والأعمال عبارة عن إنشاء قناة صناعية ومعبر بوادى بعبع بأبورديس، مزودة بمساقط مياه من طريق النفق- شرم الشيخ حتى خليج السويس، لحماية البنية التحتية لمدينة أبورديس، وخطوط الكهرباء- وشبكات الطرق – ومنشآت عامة وسكنية، وأيضا حماية طريق النفق– شرم الجديد والطريق الساحلى، وشركات الجبس، وشركة السويس للزيت، وخطوط الضغط العالي، وتبلغ تكلفة الأعمال الجارية 73 مليون جنيه من إجمالي 900 مليون جنيه أعمال حماية المدينة من أخطار السيول.

واستمع المحافظ لشرح واف الأعمال الجارية، واستمع ايضا للأعمال المقترحة منها إنشاء 5 بحيرات صناعية من أعلى الوادي حتى الطريق الجديد بسعة تخزينية 5 ملايين متر مكعب، وإنشاء سدي إعاقة داخل الوادي بسعة تخزينية 300 ألف متر مكعب.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بالأعمال الجاري تنفيذها والتي سيتم تنفيذها والتي تساهم في أي أضرار تضر بالمدينة والبنية التحتية لها، مطمئنا الأهالي أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، والإصرار على الاستمرار في التنمية الشاملة على أرض جنوب سيناء.

وتفقد محافظ جنوب سيناء خلال الجولة، اصطفاف المعدات السيارات الجديدة التي تم تسليمها لمدينة أبورديس لتسهم في أعمال النظافة والتجميل وفي حالات وجود سيول بالمدينة.

كما كافأ محافظ جنوب سيناء رئيس المدينة بمبلغ 5 آلاف جنيه لجهوده المتميزة وخاصة في مجال استعداد الحمل الميكانيكية والمعدات وجاهزية تلك المعدات والسيارات، كما قدم مكافأة قدرها 5 آلاف جنيه أخرى للعاملين بالحملة الميكانيكية بالمدينة لتميزهم وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهود للحفاظ على السيارات والمعدات وجاهزيتها.