شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح عملية زراعة الكلى للمرة الثانية بمستشفيات جامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق العمل الطبى المشترك بين جامعتي الزقازيق والمنصورة، في إجراء عملية زرعة الكلى للمرة الثانية بمركز زراعة الكلى بمستشفيات جامعة الزقازيق، وتم إجراء عملية الزرع في إطار بروتوكول التعاون المشترك في زراعة الأعضاء الموقع بين جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان، ورئيس جامعة المنصورة الدكتو أشرف عبدالباسط.

وأعرب الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، عن بالغ شكره وتقديره لأعضاء الفريق الذين قاموا بواجبهم بكفاءة وإخلاص، مضيفاً أن أطباء جامعة الزقازيق وهيئة التمريض يثبتون يوماً بعد يوم كفاءتهم العالية، كما يؤكدون تفوق التعليم الطبى في كافة التخصصات. كما عبر عن بالغ أمانيه بالشفاء العاجل للمريض.

أجريت العملية لشاب يبلغ من العمر 19 عاما وبتبرع من والدته، وضم فريق العمل كل من الدكتور بدير على الدين، والدكتور ياسر محمد عثمان من جامعة المنصورة، وضم فريق العمل من جامعة الزقازيق الدكتور يحى زكريا مدير البرنامج، والدكتور خالد عبدالحميد رئيس قسم المسالك البولية، والدكتور أمير العقيلى مدير وحدة امراض الكلى، وضم الفريق أيضا عدد من الاطباء واعضاء هيئة التدريس بقسم المسالك والكلى، بالاضافة إلى فريق متكامل من قسم التخدير، وكذلك فريق متكامل من قسم التحاليل الطبية وبنك الدم وقسم الآشعة وجراحة الأوعية الدموية، وإدارة الصيدليات بالمستشفيات، وفريق متميز من التمريض والعاملين بمستشفيات الزقازيق .