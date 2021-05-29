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محافظ بورسعيد يوجه بالارتقاء بالخدمات المقدمة بالمجزر الآلي

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أمل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مجزر بورسعيد الآلى بجنوب بورسعيد، لمتابعة سير العمل بالمجزر، رافقه خلالها مدير المجزر ومدير الطب البيطرى ورئيس حى الجنوب

ووجه محافظ بورسعيد بتطوير الخدمات المقدمة بالمجزر، والعمل على ذيادة سعة المجزر لاستقبال أكبر عدد من الماشية، وتحسين الخدمة وتطويرها بالمجزر، لافتا لأهمية المجزر الآلى ببورسعيد الذي يوفر خدمة للمواطن بأسعار مناسبة ويحقق معايير السلامة في ذبح الماشية، موجها برفع كفاءة المجزر خلال الفترة المقبلة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتلبية احتياجات المواطنين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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