شكرا لقرائتكم خبر عن رئیس الصليب الأحمر یشید باللجنة العلیا للأخوة الإنسانیة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد بیتر موریر، رئیس اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، بعمل اللجنة العلیا للأخوة الإنسانیة خلال اجتماع عُقد بجينيف مع المستشار عبدالسلام، الأمین العام للجنة العلیا للأخوة الإنسانیة، حیث ناقش الاثنان سبُل التعاون المحتملة بین المنظمتَین في القضایا المتعلقة بالتلقیح العالمي ضد فیروس كورونا والحد من الصراعات .

قال المستشار عبدالسلام: «إن عمل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ضروري لتعزيز الأخوة الإنسانیة العالمیة حیث إنھا تمنح الأولویة للحمایة الإنسانیة ومساعدة ضحایا النزاع المسلح والعنف».

اتفق المستشار عبدالسلام والسيد موریر على أن أحد مجالات التعاون المحتمل بین المنظمتین ھو دعم التوزیع المنِصف والفعال للقاحات فیروس كورونا المستجد في جمیع بقاع العالم.

وصرَّح موریر أن التلقیح ضد فیروس كورونا المستجد یُعَد «أولویة قصوى لكل بلد في العالم وقضیة أدَّت إلى تفريق الشعوب والمجتمعات» مضیفًا أنه حریص على الانضمام إلى جھود اللجنة العلیا للأخوة الإنسانیة بشأن ھذه القضیة.

وقال المستشارعبدالسلام: «إن اللجنة العلیا للأخوة الإنسانیة تطمح إلى مواجھة تحدیات مُعقدة تؤثرعلى البشریة كلها كآثار جائحة فيروس كورونا والحاجة الملحة لتوفیر القاحات بصورة عادلة لاسیما للمجتمعات الضعیفة.»

وقال السید موریر إن جائحة فیروس كورونا أثبتت حاجة البشریة إلى روح الاتحاد والتعاون لأنھا أثرَّت على حیاة الناس بغض النظر عن انتماءاتھم الدینیة وخلفیاتھم الثقافیة.

واستطرد قائلاً: «كما شھدنا الأحداث الحاصلة نتیجة تفشي جائحة فیروس كورونا، لا یھم دین الشخص أو خلفیته، في نھایة المطاف، الجمیع بحاجة إلى اللقاح من أجل مكافحة ھذه الجائحة».

ووصف موریر اللجنة العلیا للأخوة الإنسانیة بأنھا لجنة «مھمة للغایة»، مضیفًا أن وثیقة الأخوة الإنسانیة التي وقَّعها كل من الدكتور أحمد الطیب شیخ الأزھر والبابا فرنسیس، بابا الكنیسة الكاثولیكیة في ٢٠١٩ في أبوظبي، بدولة الإمارات العربیة المتحدة، مصدر إلهام اللجنة، هي «وثيقة تاريخية» جذبت انتباهه بصورة كاملة، وأعرب عن تقدیره لجھود اللجنة العلیا للأخوة الإنسانیة في تجسید قیم الوثیقة.

وقال المستشار عبدالسلام: «حتى تحقق اللجنة العلیا للأخوة الإنسانیة أكبر أثرٍ لھا في مھمتھا لترجمة قیم الوثیقة إلى واقع ملموس فإنھا تؤمن أن الشراكات والتعاون أمران أساسیان»، مضیفًا أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر یمكنھا الاعتماد على مساعدة اللجنة العلیا للأخوة الإنسانیة في مبادراتھا.