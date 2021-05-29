شكرا لقرائتكم خبر عن تستقبل 500 رأس ماشية خلال الأسبوع الحالى.. محافظ بورسعيد يتفقد محطة تسمين الماشية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت ، محطة تسمين الماشية جنوب المحافظة، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك ، رافقه خلالها أحمد زغلف رئيس حى الجنوب .

وأطلع المحافظ على سير العمل داخل محطة تسمين الماشية ، مشيرا أن المحطة سوف تستقبل خلال الأسبوع الحالى حوالى 500 رأس ماشية استعدادا لعيد الأضحى ، كما سيتم استقبال أعداد كبيرة من الماشية تباعا خلال الفترة المقبلة لتوفير متطلبات المواطنين من الماشية والعجول خلال عيد الأضحى ، بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق .

وأوضح المحافظ أن محطة تسمين الماشية بجنوب بورسعيد ، حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن حققت الهدف الرئيسي منها وهو الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم الحمراء للمحافظة بعد تطويرها وتحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.

يشار إلى أن المشروع يتكون من محطتين إحداهما محطة (أ) وتشمل 4 حظائر والأخرى محطة (ب) وتشمل حظيرتين، فضلًا عن وحدة متكاملة لتجهيز وتصنيع اللحوم وتعبئتها للتوزيع على المستويين المحلي والدولي ومنافذ ثابتة، وسيارات ثلاجة كمنافذ متنقلة تنتشر في أنحاء المدينة.