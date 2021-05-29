شكرا لقرائتكم خبر عن إصدارات شيخ الأزهر تتصدر اهتمامات زوار معرض أبوظبي للكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم مجلس حكماء المسلمين، اليوم السبت، مشاركته في معرض أبوظبي للكتاب، والذي امتد لأسبوع (من 23 إلى 29 مايو الجاري).

وقدم المجلس لزوار المعرض حوالي ستين عنوانًا متنوعًا في الفكر والفلسفة والعقيدة والفقه والتفسير والحديث وأدب الطفل، وناقشت المؤلفات موضوعات هامة مثل: التعايش والسلام، والتجديد والتصوف ومواجهة التطرف والحوار بين الشرق والغرب.

وأوضح الدكتور سلطان الرميثي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، أن مؤلفات الدكتور أحمد الطيب، رئيس مجلس حكماء المسلمين، تتصدر اهتمامات القراء لإصدارات المجلس؛ حيث تناقش هذه المؤلفات قضايا معاصرة هامة تشغل تفكير العالم الإسلامي، مثل قضايا التراث والتجديد، وتحديد مفهوم أهل السنة والجماعة، والحوار والسلام العالمي، وقد عالجها فضيلة الإمام الطيب معالجة دقيقة، تزيل اللبس حول أي سوء فهم يتعلق بها.