شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالة تعدى على أرض زراعية بمساحة 100 متر بأرمنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، أنه تم رصد مخالفة تعدي على أرض زراعية.

وأضاف أن المخالفة عبارة عن شدة خشبية استعدادا لعمل سقف خرساني لدور أرضى على مساحة ١٠٠م٢ بناحية حوض ال ١٢٥ إصلاح الوابورات.

وأوضح أنه تم فك الشدة الخشبية على كامل المسطح والتحفظ على مواد وأدوات البناء ،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة، وتمت أعمال الإزالة تحت إشراف مدير مرافق المركز.

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.