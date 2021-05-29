شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يستعرض المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير قرى أشمون والشهداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، السبت، أعضاء مؤسسة «حياة كريمة»، وتم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير قرى الريف بمركزي أشمون والشهداء، فضلاً عن طرح العديد من الأفكار ومحاور العمل ومناقشة آليات التعاون المشترك بهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وأكد المحافظ دعمه الكامل لمبادرة «حياة كريمة» والتي تعد إحدى المبادرات الهامة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تحسين أوضاع الفئات والأسر الأولي بالرعاية بالقرى والنجوع ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري.