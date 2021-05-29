شكرا لقرائتكم خبر عن 2.3 مليار دولار أرباح.. محافظ جنوب سيناء: عازمون على تطوير السياحة الصحية والاستشفائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة عازمة على أحداث تطوير كبير في مجال السياحة الصحية والاستشفائية، من أجل وضع اسم مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية، خاصة أن جنوب سيناء تتمتع بالعديد من المقومات الطبيعية التي تؤهلها لقيادة المشروع، متوقعا أرباح تتجاوز 2 مليار 300 مليون دولار لهذا النمط.

وأضاف «فودة»، خلال تفقده إحدى المنشآت السياحية والاستشفائية الصحية برأس سدر، أن مصر تمتلك قدرات هائلة في السياحة الاستشفائية سواء أماكن طبيعية بمدن جنوب سيناء مثل سانت كاترين وطور سيناء ورأس سدر، بالإضافة إلى الجو الذي تمتاز به المحافظة، مشددا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لوضع مصر على الخريطة العالمية للسياحة الصحية والاستفادة من أهم مناطق الاستشفاء على مستوى العالم.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن مصر تمتلك 1346 موقعا استشفائيا إذا تم استغلالها ستحقق دخل 10 مليارات دولار سنويا تساعد في التنمية من خلال بناء مجتمعات سياحية وعمرانية.

بدوره، أكد المهندس هانى العسال عضو مجلس الشيوخ خلال لقائه بمحافظ جنوب سيناء اليوم، أن هناك الكثير من المناطق داخل محافظة جنوب سيناء والتى سيتم العمل على تطويرها خلال الفترة المقبلة لتصبح المحافظة رائدة في السياحة الاستشفائية بالمياة الكبريتية، نظرا لمعالجته 187 مرضا جلديا وأمراض مناعية.

وأضاف العسال أن جنوب سيناء تمتلك كثير من المقومات والإمكانيات التي تؤهلها لحجز مكانة دولية في مجال السياحة العلاجية، مؤكدا أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لديه خطة كاملة لتطوير السياحة بالمحافظة وبدأ في تنفيذها بالفعل كما انه يجرى عددا من الاجتماعات مع المسئولين بالمحافظة لتطوير السياحة العلاجية وزيادة الإقبال عليها خلال الفترة المقبلة.

وقال العسال إن رأس سدر وحمام وموسى وحمام فرعون وغيرها من المناطق تمتاز بقدرات هائلة في السياحة العلاجية والتى بدورها ستكون عامل جذب مهم لكثير من السياح خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم عمل عدد من الموتمرات التمهيدية للسياحة الاستشفائية تمهيدا لعرض مؤتمر عالمي تحت رعاية رئيس الجمهورية الذي وجه بإنشاء الهيئة القومية للسياحة الاستشفائية

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن خطة التنمية المستدامة داخل محافظة جنوب سيناء تسير بشكل جيد للغاية وهناك تطوير مستمر يصب في صالح زيادة عدد السائحين وتقديم خدمات أفضل خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه عرض على المحافظ مشروع لتطوير المحليات وتم مناقشة ملامحه خلال الجولة، حيث أكد المحافظ أنه سيتم دراسة الأمر خلال الفترة المقبلة.