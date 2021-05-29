شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يفتتح أعمال تطوير الشاطئ العام بأبوزنيمة ويتفقد أعمال الطرق الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، يرافقه المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، أعمال تطوير الشاطئ العام بمدينة أبوزنيمة، كان في استقبالهم محمد حسن رئيس مدينة أبوزنيمة.

بلغت التكلفة النهائية لأعمال تطوير الشاطئ العام ٣ مليون جنيه شملت الأعمال انشاء سور بطول ٧٠٠ متر، وانشاء مبني كافتريا، ومنطقة العاب للاطفال بها العاب اطفال ونجيلة، وأماكن للجلوس، وعدد ٥ برجولات مقاس ٤* ٦، وبرجولة بمساحة ٨٠ متر مربع، ومشايات انترلوك، و٢ حمام رجالي وحريمي، وغرفة للحارس، وبوابة دخول افراد، وبوابة للمعدات.

ووجه المحافظ بإنشاء برجولة تستخدم كمطعم لتوفير فرص عمل للشباب، ومسرح على غرار مسرح مقصد العائلة بطور سيناء لعرض المواهب من أبناء المحافظة والحفاظ على التراث السيناوي.

وتابع المحافظ أعمال الطرق الداخلية بالمدينة بإجمالي تكلفة ٩ مليون جنيه، بطول ٥ كم تنفيذ جهاز تعمير سيناء، وهي عبارة عن رفع كفاءة طرق منطقة عمارات الـ٤٨ وحدة خلف المسجد الكبير والتي كانت تضررت من السيول وتم عمل ٣ باركينج للسيارات، وجاري أعمال الطبقة السطحية للاسفلت، بطول ٣ كم .

وتابع المحافظ خلال الجولة رفع كفاءة الطرق الداخلية بمنطقة عمارات ال٧٢ وحدة خلف التأمينات الاجتماعية والتي كانت تضررت من السيول وتم إقامة باركينج وجاري أعمال الطبقة السطحية بها.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه جاري الانتهاء من أعمال أرصفة وبلدورات بتكلفة ٢ مليون جنيه بالإضافة لأعمال كهرباء ب ٨ مليون جنيه.

وخلال الجولة التقي المحافظ بالمواطنين بحضور النائب سيد عوض عضو مجلس النواب،والنائب على عطوة عضو مجلس الشيوخ للاستماع لمطالبهم، وأعلن المحافظ خلال إلقاء عن البدء في توزيع الإسكان بعد تحديد المبلغ المقدم وتحديد الأقساط الشهرية على ٣٠ عام، والتي قامت بإنشائه وزارة الإسكان لمستحقيه .

ووجه المحافظ بإنشاء ملعب خماسي بالمدينة، والتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات للبدء في تطوير الحي الاول بابوزنيمة، ومخاطبة جهاز تعمير سيناء للاسراع من إنشاء طريق الرملة بابوزنيمة.