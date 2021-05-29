شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة المنوفية يتفقد عددًا من الوحدات الصحية ومركز تطعيم اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم السبت، بالمرور على مراكز ووحدات الصحية ببركة السبع لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقام وكيل الوزارة بتفقد الأقسام المختلفة بالمركز والخدمات المقدمة للمواطنين، وتم التأكد من تطبيق بروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية للحالات المصابة والمشتبة إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد١٩»، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية به، ومن تواجد القوي البشرية، وارتداء الفرق الطبية للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، وتوافر المخزون الاستراتيجي من أسطوانات الأكسجين، وسلامة شبكة الغازات، وشدد على الالتزام بخطوط السير المحددة للمرضي، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بالمركز أثناء العمل، لمنع إنتشار العدوي.

كما تفقد جودة مركز تطعيم لقاح كورونا بالمركز الصحي بشبين الكوم، حيث تفقد الفرق الطبية الخاصة بتطعيم المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن بالمركز الصحي بشبين الكوم، من الفئات المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، وفقاً للفئات المستحقة لتلقي التطعيم بلقاح كورونا، وذلك بحضور مدير المركز.

كما تم التأكد من انتظام سير العمل، وتواجد الفرق الطبية وجاهزيتها، لتطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد، واتباع خطوط السير المحددة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم، والتأكد من عمل سلسلة التبريد بكفاءة، للحفاظ على اللقاح بدرجة الحرارة المناسبة له.

من جهته، أكد وكيل الوزارة على إستمرار الجولات الميدانية لفرق المديرية وفرق الإدارات الصحية بالمحافظة على منافذ تقديم الخدمة الطبية، وتحسين منظومة الصحة، والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين لرفع كاهل المعاناة عنهم، مشيراً إلى أن مديرية الصحة تسعى دائماً إلى توفير احتياجات المنشآت الصحية بالمحافظة من الأجهزة والمستلزمات الطبية.